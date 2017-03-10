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Тони БЕЛЛЬЮ: «Мы с Тайсоном Фьюри – чемпионы маргиналов»

Британский боец поделился мнением о современных боксерах

  • 10.03.2017 09:40
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klitschko-brothers.com. Тони Беллью
© klitschko-brothers.com. Тони Беллью

Обладатель титула WBC в крузервейте, британский боксер Тони Беллью, сенсационно досрочно победивший Дэвида Хэя, дал характеристику своим потенциальным соперникам, представляющим супертяжелый вес, а также рассказал о месте, где хочет провести свой следующий поединок.

Беллью в интервью Sky Sports оценил Деонтея Уайлдера, Дэвида Хэя, Тайсона Фьюри, Джозефа Паркера и Диллиана Уайта. Примечательно, что в числе возможных оппонентов Тони не оказалось ни Энтони Джошуа, с которым, как заявил сам Беллью, он не хочет драться, ни Владимира Кличко.

«Деонтей Уайлдер - очень взрывной и мощный. У него дырявая оборона, но он – исключительный боец, очень быстрый, которого я очень высоко ценю. Он чемпион мира в супертяжелом весе, я – лучший боец дивизиона, не являющийся чемпионом, так что сделайте то, чего все ждут. Не знаю, что я еще могу сказать по этому поводу».

«Дэвид Хэй. Все еще блестящий боец. По-прежнему очень мощный и очень быстрый. Готов ли я драться с ним еще раз? Да, и я снова бы выиграл. Но в этот раз он наверняка бы проявил больше уважения. Мне не надо было бы работать над этим, как в первом бою».

«Я высоко ценю Тайсона Фьюри. Он очень, очень хороший боец. Давайте не будем забывать, что он сделал в Германии (имеется ввиду победный для «Цыганского Короля» бой против Владимира Кличко в Дюссельдорфе). Он совершил невозможное. Ему никто не давал шансы, но он пошел и сделал это. Фьюри – человек, который воевал в ринге с такими же шансами, какие давали мне в моем меня в последнем бою. Мы – чемпионы маргиналов. Возможно, он не выглядит эстетически красиво. Как и я. Но этот парень умеет драться, он реально может сражаться. Если все пойдет хорошо, и он преодолеет все, что должен, то наш бой – это то, что может случиться».

«Джозеф Паркер – крепкий боец. Возвращение к старому супертяжелому дивизиону. Он точно не современный супертяж. Он большой, крепкий, но, мне кажется, меньше других чемпионов. Я до сих пор уверен, что он отличный боец, но не настолько хорош, как Энтони Джошуа или Деонтей Уайлдер».

«Диллиану Уайту я даже не собираюсь давать надежду на встречу со мной. Он говорил, что я буду побит «курящим Дэвидом Хэем». Он был неправ. Да и почему я должен драться в мировом элиминаторе с человеком, который был нокаутирован в титульном национальном поединке (в 2015-м Уайт досрочно проиграл Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона Британии)? Почему я должен драться с ним, если каждый чемпион мира называет моя имя? В этом вообще нет никакого смысла».

«Арена мечты? Я уже дрался на ней (Тони – преданный фанат «Эвертона» и проводил бой с Илунга Макабу на домашнем стадионе футбольного клуба – «Гудисон Парк» - прим. Кlitschko-brothers.com). Но, знаете, мне нравится атмосфера «Уэмбли».  Могу ли я заполнить этот стадион? Не знаю. Достаточно ли людей, который захотят увидеть, как я сражаюсь на «Уэмбли»? Тоже не знаю. Но мне нравится атмосфера «Уэмбли».

Источник — Klitschko-brothers

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