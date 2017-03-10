Тони БЕЛЛЬЮ: «В поединке-реванше я нокаутирую Хэя еще раньше»

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью уверен в том, что в матче-реванше со своим соотечественником Дэвидом Хэем, которого он победил техническим нокаутом в 11-м раунде в прошлую субботу, он остановит Хэя раньше:

«Хэй все еще отличный боец. Он все еще очень быстр и с очень сильным ударом. Готов ли я драться с ним еще раз? Да, и я снова его побью. Я могу даже нокаутировать его раньше, потому что он будет относиться ко мне с гораздо большим уважением. И в этот раз мне не придется завоевывать его уважение, на что нужно время», - сказал Тони Беллью.