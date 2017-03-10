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Тони БЕЛЛЬЮ: «В поединке-реванше я нокаутирую Хэя еще раньше»

Британский боксер готов драться с Дэвидом еще раз

  • 10.03.2017 11:19
  • 143 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com. Тони Беллью и Дэвид Хэй
© klitschko-brothers.com. Тони Беллью и Дэвид Хэй

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью уверен в том, что в матче-реванше со своим соотечественником Дэвидом Хэем, которого он победил техническим нокаутом в 11-м раунде в прошлую субботу, он остановит Хэя раньше:

«Хэй все еще отличный боец. Он все еще очень быстр и с очень сильным ударом. Готов ли я драться с ним еще раз? Да, и я снова его побью. Я могу даже нокаутировать его раньше, потому что он будет относиться ко мне с гораздо большим уважением. И в этот раз мне не придется завоевывать его уважение, на что нужно время», - сказал Тони Беллью.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    solova63
      solova63, 10.03.2017 11:45
    +1
    если я правильно понял, до момента травмы ахилла Хэй выигрывал по очкам, и серьезно. Кто знает как оно обернулось бы... Так что Тони не нужно бы так бахвалиться!
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