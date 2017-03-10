Американские каналы продолжают войну за трансляцию боя Кличко – Джошуа

Бой украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, который запланирован на 29 апреля в Лондоне, станет уникальным событием в мире бокса. И не только потому, что все 90 тысяч билетов на этот бой были проданы еще в январе, но и потому, что за право его трансляции развернулась очень серьезная борьба между американскими телеканалами - впервые в истории бокса американские телеканалы устроили настоящую войну за право трансляции боя между двумя неамериканскими боксерами, который, к тому же, пройдет не в США, а в Европе.

Как сообщил в комментарии Boxing Scene генеральный менеджер Showtime Sports Стивен Эспиноза, вопрос, какой канал будет транслировать бой Джошуа - Кличко в США, до сих пор не решен.

«Этот проблема оказался тяжелее, и на ее решение потребовалось больше времени, чем я ожидал. Этот бой - такая себе мини-версия боя Мейезер - Пакьяо в плане привязанности к телеканалам, и мы пока не смогли решить эту проблему. Но есть пара вариантов ее решения, по которым я настроен довольно оптимистично», - сказал Эспиноза.

Напомним, что у Владимира Кличко действующий контракт с телеканалом HBO, а у Энтони Джошуа - с телеканалом Showtime.