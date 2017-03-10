Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Американские каналы продолжают войну за трансляцию боя Кличко – Джошуа

Вопрос о том, какой именно телеканал будет транслировать поединок, еще не решен

  • 10.03.2017 11:46
  • 81 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Бой украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, который запланирован на 29 апреля в Лондоне, станет уникальным событием в мире бокса. И не только потому, что все 90 тысяч билетов на этот бой были проданы еще в январе, но и потому, что за право его трансляции развернулась очень серьезная борьба между американскими телеканалами - впервые в истории бокса американские телеканалы устроили настоящую войну за право трансляции боя между двумя неамериканскими боксерами, который, к тому же, пройдет не в США, а в Европе.

Как сообщил в комментарии Boxing Scene генеральный менеджер Showtime Sports Стивен Эспиноза, вопрос, какой канал будет транслировать бой Джошуа - Кличко в США, до сих пор не решен.

«Этот проблема оказался тяжелее, и на ее решение потребовалось больше времени, чем я ожидал. Этот бой - такая себе мини-версия боя Мейезер - Пакьяо в плане привязанности к телеканалам, и мы пока не смогли решить эту проблему. Но есть пара вариантов ее решения, по которым я настроен довольно оптимистично», - сказал Эспиноза.

Напомним, что у Владимира Кличко действующий контракт с телеканалом HBO, а у Энтони Джошуа - с телеканалом Showtime.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.