ФОТО ДНЯ. Владимир Кличко со своим спарринг-партнером

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко и его спарринг-партнер - супертяж-любитель из Днепра Владимир Кацук:
Источник — Boxingnews
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко и его спарринг-партнер - супертяж-любитель из Днепра Владимир Кацук:
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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