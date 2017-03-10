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ФОТО ДНЯ. Владимир Кличко со своим спарринг-партнером

Украинский супертяжеловес тренируется с любителем из Днепра

  • 10.03.2017 13:41
  • 902 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко и его спарринг-партнер - супертяж-любитель из Днепра Владимир Кацук:

Источник — Boxingnews

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