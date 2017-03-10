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В боксе появится аналог футбольной Лиги чемпионов

Новый супертурнир планируют запустить в сентябре 2017 года

  • 10.03.2017 14:00
  • 370 просмотров
  • 3 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Профессиональный бокс ждет серьезная перезагрузка. По данным немецких СМИ, уже в сентябре планируется запуск нового супертурнира - аналога футбольной Лигой чемпионов. План прост: лучшие бойцы должны драться друг с другом. Призовой фонд турнира составит 50 миллионов долларов, а его презентация состоялась в Нью-Йорке.

Согласно концепции, сильнейшие бойцы в каждой из весовых категорий будут сражаться друг с другом по нокаут-системе. Ежегодно турнир планируется проводить в двух весовых категориях среди восьми лучших боксеров, а сами поединки – на лучших аренах мира. Состав участников определит экспертное жюри в сотрудничестве с четырьмя ведущими ассоциациями в мире профессионального бокса - WBA, WBO, WBC и IBF.
 
Победитель турнира, в дополнение к солидным призовым, получит «трофей Мухаммеда Али», получивший свое название в честь величайшего боксера всех времен. «Тот, кто выиграет боксерскую «Суперсерию» достоин этого трофея», - говорит Калле Зауэрланд, глава промоутерской компании «Sauerland Boxpromotion». Именно он, по данным СМИ, получил главенствующую роль в своего рода спортивном совете новосозданной организации. Дата, участники и весовые категории первого боксерского вечера в рамках «Суперсерии» будут объявлены на гала-вечеринке в июне. Однако уже известно, что четыре лучших боксера не только не встретятся между собой в четвертьфинале, но и получат возможность самостоятельно выбрать себе оппонента на этой стадии турнира.
 
«Мировая боксерская «Суперсерия» изменит мир бокса», - уверенно заявляет Роберто Дальмиглио, шеф-менеджер одного из организаторов Comosa AG. В панах создателей сделать «Суперсерию» крупнейшим боксерским турниром в мире.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    karaim2011
    karaim2011, 10.03.2017 14:11
    0
    Хм...
    По-моему круто!
    Интересно правда какой промежуток времени между боями будет?
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    checna-ebet-russia-7
      checna-ebet-russia-7, 10.03.2017 14:16
    0
    Если это под Зауров, то будет пшик. Не ну что-то будет, но весьма среднего уровня. Амеры с этой темы соскочат, плюс каналы забьют. Реально будет работать только во главе с амерами и немного бритами, Зауры с боку.
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    seregka1991
      seregka1991, 10.03.2017 14:41
    0
    Должно быть круто.
    Буду ждать!
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