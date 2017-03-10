В боксе появится аналог футбольной Лиги чемпионов

Профессиональный бокс ждет серьезная перезагрузка. По данным немецких СМИ, уже в сентябре планируется запуск нового супертурнира - аналога футбольной Лигой чемпионов. План прост: лучшие бойцы должны драться друг с другом. Призовой фонд турнира составит 50 миллионов долларов, а его презентация состоялась в Нью-Йорке.
Согласно концепции, сильнейшие бойцы в каждой из весовых категорий будут сражаться друг с другом по нокаут-системе. Ежегодно турнир планируется проводить в двух весовых категориях среди восьми лучших боксеров, а сами поединки – на лучших аренах мира. Состав участников определит экспертное жюри в сотрудничестве с четырьмя ведущими ассоциациями в мире профессионального бокса - WBA, WBO, WBC и IBF.
Победитель турнира, в дополнение к солидным призовым, получит «трофей Мухаммеда Али», получивший свое название в честь величайшего боксера всех времен. «Тот, кто выиграет боксерскую «Суперсерию» достоин этого трофея», - говорит Калле Зауэрланд, глава промоутерской компании «Sauerland Boxpromotion». Именно он, по данным СМИ, получил главенствующую роль в своего рода спортивном совете новосозданной организации. Дата, участники и весовые категории первого боксерского вечера в рамках «Суперсерии» будут объявлены на гала-вечеринке в июне. Однако уже известно, что четыре лучших боксера не только не встретятся между собой в четвертьфинале, но и получат возможность самостоятельно выбрать себе оппонента на этой стадии турнира.
«Мировая боксерская «Суперсерия» изменит мир бокса», - уверенно заявляет Роберто Дальмиглио, шеф-менеджер одного из организаторов Comosa AG. В панах создателей сделать «Суперсерию» крупнейшим боксерским турниром в мире.
Источник — Klitschko-brothers
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По-моему круто!
Интересно правда какой промежуток времени между боями будет?
Буду ждать!
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