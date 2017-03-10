Все билеты на бои Гвоздика, Усика и Ломаченко в США проданы

Все билеты на боксерский вечер 8 апреля, который пройдет в пригороде Вашингтона в MGM Natiotal Harbor, раскуплены. Напомним, впервые в истории украинского бокса сразу трое наших ребят выступят в рамках одного боксерского вечера в США, и двое из них являются действующими чемпионами мира.

Соперником Василия Ломаченко станет американец Джейсон Соса, на кону боя будет стоять титул чемпиона мира WBO. Александр Усик будет защищать свой чемпионский титул WBO в противостоянии с пока непобедимым американцем Майклом Хантером. Александр Гвоздик в 10-раундовом поединке встретиться с кубинцем Юниески Гонсалесом.

Отметим, что ажиотаж с билетами связан как с ростом популярности наших боксеров в США, так и с небольшой вместительностью арены (чуть более 3000 мест).

«Тикеты» еще можно приобрести, но уже значительно выше номинала. Например, на сайте перепродаж цена на билет в первом ряду составляет 972 доллара + сборы, в итоге выходит около 1000 долларов.

Поддержи Гвоздика, Усика и Ломаченко в США!