Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тони БЕЛЛЬЮ: «Тайсон Фьюри сделал что-то немыслимое в бою с Кличко»

Британский боец с уважением высказался о своем соотечественнике

  • 11.03.2017 09:11
  • 621 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Тони Беллью
© klitschko-brothers.com. Тони Беллью

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью заявил, что уважает своего соотечественника Тайсона Фьюри, который сказал, что хотел бы провести с ним бой летом этого года в Ливерпуле.

«Я высоко оцениваю Тайсона Фьюри. Он очень, очень хороший боец. Давайте не будем забывать, что он сделал в Германии (в бою с Владимиром Кличко). Он сделал немыслимое! Никто не дал ему шансов, а он сделал это.

Фьюри - человек, который выиграл вопреки ставкам, как и я. Мы с ним оба непривлекательные чемпионы. Эстетически он выглядит не очень хорошо, как и я, но он умеет драться, реально умеет драться», - сказал Тони Беллью.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.