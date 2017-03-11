Тони БЕЛЛЬЮ: «Тайсон Фьюри сделал что-то немыслимое в бою с Кличко»

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью заявил, что уважает своего соотечественника Тайсона Фьюри, который сказал, что хотел бы провести с ним бой летом этого года в Ливерпуле.

«Я высоко оцениваю Тайсона Фьюри. Он очень, очень хороший боец. Давайте не будем забывать, что он сделал в Германии (в бою с Владимиром Кличко). Он сделал немыслимое! Никто не дал ему шансов, а он сделал это.

Фьюри - человек, который выиграл вопреки ставкам, как и я. Мы с ним оба непривлекательные чемпионы. Эстетически он выглядит не очень хорошо, как и я, но он умеет драться, реально умеет драться», - сказал Тони Беллью.