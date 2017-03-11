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Поветкин исключен из рейтинга Европейского боксерского совета

В отношении российского супертяжеловеса ведется расследование

  • 11.03.2017 10:11
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gto-normativy.ru. Александр Поветкин
© gto-normativy.ru. Александр Поветкин

Вслед за WBC и IBF, российского супертяжеловеса Александра Поветкина из своих рейтингов исключил и Европейский боксерський совет. Дисквалификация длится до завершения расследования касательно употребления «Русским Витязем» запрещенных препаратов.

Россиянин провалил два допинг-теста за год. Впервые – весной 2016-го, когда в его анализах были обнаружены следы мельдония и бой против Деонтея Уайладера был отменен. Во второй раз – в декабре, когда из-за положительного теста на запрещенный препарат остарин был отменен бой с Бермейном Стиверном, а Поветкин вынужден был драться против Жоанна Дюопа. Положительной оказалась и проба «Б» россиянина. В итоге Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил 37-летнего боксёра от поединков под эгидой организации на неопределенный срок, а также оштрафовал его на 250 тыс долларов. Международная боксерская федерация (IBF) исключила Поветкина на год из своих рейтингов.

«На данный момент Поветкин находится вне рейтинга EBU, поскольку в отношении него ведётся расследование», — цитирует представителя пресс-службы EBU ТАСС.

В феврале команда Поветкина в Нью-Йорке проиграла первую часть судебных разбирательств команде Деонтея Уайлдера и Александра Поветкина. Суд присяжных, рассматривавший исковые заявления американца к россиянину по поводу срыва боя из-за проваленного Поветкиным допинг-теста, а также встречный иск промоутера «Русского Витязя» Андрея Рябинского к американцу по защите чести и достоинства своего подопечного, постановил: российский боксер принимал препарат уже после его запрета.
 
Команда Уайлдера обвиняет Поветкина в употреблении допинга и срыве боя, который должен был состояться весной 2016-го, и требует компенсацию в размере 5 миллионов долларов. Промоутер россиянина в ответ на обвинения американской стороны подал встречный иск о защите чести и достоинства своего боксера на 34,5 млн.

Источник — Klitschko-brothers

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