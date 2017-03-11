ФОТО ДНЯ. Тайсон Фьюри начал сбрасывать лишний вес

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри, который признался, что в период простоя без боев растолстел до 160 кг, обнародовал на своей странице в Твиттере свое фото после пробежки:
«Только что закончил замечательную пробежку, здорово вернуться!» - написал Тайсон Фьюри.
Источник — Boxingnews
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