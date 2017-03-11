Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФОТО ДНЯ. Тайсон Фьюри начал сбрасывать лишний вес

За время «простоя» британец поправился до 160 килограмм

  • 11.03.2017 11:27
  • 641 просмотров
  • 1 комментария
Метки
sport.tut.by. Тайсон Фьюри
© sport.tut.by. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри, который признался, что в период простоя без боев растолстел до 160 кг, обнародовал на своей странице в Твиттере свое фото после пробежки:

«Только что закончил замечательную пробежку, здорово вернуться!» - написал Тайсон Фьюри.


 

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.