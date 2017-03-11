Тайсон Фьюри хочет вернуться в большой бокс из-за сына

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, потерявший свои титулы из-за проблем с допингом и наркотиками и не выходивший в ринг с ноября 2015-го после, назвал еще одну причину, заставившую его вернуться в профессиональный бокс.



Об этом бывший «Цыганский Король» «рассказал» на своей странице в одной из социальных сетей, выставив фотографию своего сына Принса. «Еще одна причина, чтобы вернуться – Принц Тайсон Фьюри-младший», — подписал фото Фьюри. Отметим, что ранее Тайсон не раз заявлял, что его сын будет продолжать семейную традицию и обязательно станет боксером, потому что бокс генетически заложен в корнях этой семьи.





Фьюри заявил, что запланировал свое возвращение на 13 мая, а сейчас активно занят набором формы. Несмотря на то, что он растолстел до 160 кг., Тайсон надеется, что к названной дате он будет в боевых кондициях. Тем более, что один из производителей спортивного питания предоставил боксеру сжигатель жира. «Для возвращения Короля, его понадобится очень много», — заявил Тайсон.