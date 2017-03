Украинский боксер Василий Ломаченко публично заявил о желании помериться силами с чемпионом UFС ирландцем Конором МакГрегором.

Об этом чемпион мира во втором полулегком весе заявил на странице в Twitter. Вызов МакГрегору Ломаченко сделал оригинальным образом, преобразившись в образ в костюм черепашки-ниндзя — супергероя комиксов.

@TheNotoriousMMA NinjaTurtle Lomanchelo waiting for you in the ring.I can test you pic.twitter.com/tjD2LEJS8f