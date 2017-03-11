Украинский боксер Василий Ломаченко публично заявил о желании помериться силами с чемпионом UFС ирландцем Конором МакГрегором.
Об этом чемпион мира во втором полулегком весе заявил на странице в Twitter. Вызов МакГрегору Ломаченко сделал оригинальным образом, преобразившись в образ в костюм черепашки-ниндзя — супергероя комиксов.
@TheNotoriousMMA NinjaTurtle Lomanchelo waiting for you in the ring.I can test you pic.twitter.com/tjD2LEJS8f— Vasyl Lomachenko (@vasyllomachenko) 11 марта 2017 г.
«Черепашка-ниндзя Ломанчело ждет тебя в ринге. Я могу проверить тебя», — написал украинский боксер под фото.
Пока ответа от Конора и его команды не последовало.
Ломаченко одной фотографией не ограничился, подкрепив свою решимость видеозаписью своей тренировки в новом образе.
Ninja turtles 🐢 pic.twitter.com/ODOEAoEmyI— Vasyl Lomachenko (@vasyllomachenko) 11 марта 2017 г.
Напомним, что 8 апреля в США состоится бой Василия Ломаченко с пуэрториканцем Джейсоном Сосой. Украинцу предстоит провести вторую защиту титула.
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Источник — Sport.ua
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