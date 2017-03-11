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Ломаченко в образе Ниндзя-черепашки вызвал на бой Конора Макгрегора

Украинский боксер Василий Ломаченко оригинально бросил вызов чемпиону UFC

  • 11.03.2017 22:30
  • 432 просмотров
  • 1 комментария
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twitter.com/vasyllomachenko
© twitter.com/vasyllomachenko
Украинский боксер Василий Ломаченко публично заявил о желании помериться силами с чемпионом UFС ирландцем Конором МакГрегором.
 
Об этом чемпион мира во втором полулегком весе заявил на странице в Twitter. Вызов МакГрегору Ломаченко сделал оригинальным образом, преобразившись в образ в костюм черепашки-ниндзя — супергероя комиксов.
 
 
«Черепашка-ниндзя Ломанчело ждет тебя в ринге. Я могу проверить тебя», — написал украинский боксер под фото.
 
Пока ответа от Конора и его команды не последовало.
 
Ломаченко одной фотографией не ограничился, подкрепив свою решимость видеозаписью своей тренировки в новом образе.

Напомним, что 8 апреля в США состоится бой Василия Ломаченко с пуэрториканцем Джейсоном Сосой. Украинцу предстоит провести вторую защиту титула.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 11.03.2017 22:47
    +1
    Против Лома нет прийома
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