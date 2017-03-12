Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Гамбоа победил Альварадо и другие результаты главных боев выходных

Лемье нокаутировал Стивенсона, Андраде завоевал титул

  • 12.03.2017 15:17
  • 103 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Юриоркис Гамбоа
© klitschko-brothers.com. Юриоркис Гамбоа

Экс-чемпион мира в полулегком весе, кубинский боксер Юриоркис Гамбоа победил никарагуанца Рене Альварадо, побывав по ходу боя в нокдануе, а Давид Лемье выиграл третий бой кряду, досрочно победив Кертиса Стивенса, Деметриус Андраде стал чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе.

Юриоркис Гамбоа, недавно подписавший контракт с Golden Boy Promotions и бросивший вызов Василию Ломаченко, провел свой первый бой за последние 15 месяцев. Бой с Рене Альварадо получился достаточно вязким и не зрелищным. В заключительном – десятом – раунде противостояния Гамбоа побывал в нокдауне, однако это не помешало ему одержать победу единогласным решением судей — 97:92, 97:92, 97:93.

Третий бой кряду после поражения от Геннадия Головкина одержал экс-чемпион мира в среднем весе Давид Лемье. Канадский боксер досрочно выиграл у экс-претендента на титул чемпиона мира Кертиса Стивенса. Лемье имел преимущество со старта поединка, а в третьем раунде жетским левым боковым отправил Стивенса, который покинул ринг на носилках, в тяжелейший нокаут.

Экс-чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO, американский боксер Деметриус Андраде завоевал титул WBA, победив Джека Кулкая. По итогам 12 раундов судьи разделенным решением – 115:114 в пользу Кулкая и дважды по 116:112 в пользу Андраде – отдали бой американцу.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.