Гамбоа победил Альварадо и другие результаты главных боев выходных

Экс-чемпион мира в полулегком весе, кубинский боксер Юриоркис Гамбоа победил никарагуанца Рене Альварадо, побывав по ходу боя в нокдануе, а Давид Лемье выиграл третий бой кряду, досрочно победив Кертиса Стивенса, Деметриус Андраде стал чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе.



Юриоркис Гамбоа, недавно подписавший контракт с Golden Boy Promotions и бросивший вызов Василию Ломаченко, провел свой первый бой за последние 15 месяцев. Бой с Рене Альварадо получился достаточно вязким и не зрелищным. В заключительном – десятом – раунде противостояния Гамбоа побывал в нокдауне, однако это не помешало ему одержать победу единогласным решением судей — 97:92, 97:92, 97:93.



Третий бой кряду после поражения от Геннадия Головкина одержал экс-чемпион мира в среднем весе Давид Лемье. Канадский боксер досрочно выиграл у экс-претендента на титул чемпиона мира Кертиса Стивенса. Лемье имел преимущество со старта поединка, а в третьем раунде жетским левым боковым отправил Стивенса, который покинул ринг на носилках, в тяжелейший нокаут.



Экс-чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO, американский боксер Деметриус Андраде завоевал титул WBA, победив Джека Кулкая. По итогам 12 раундов судьи разделенным решением – 115:114 в пользу Кулкая и дважды по 116:112 в пользу Андраде – отдали бой американцу.