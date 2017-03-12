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БЕЛЛЬЮ: «Паркер – отличный боец, но не такой, как Джошуа и Уайлдер»

Британец поделился мыслями о силе нынешних чемпионов мира в супертяжелом весе

  • 12.03.2017 20:41
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thefightbetting.com. Тони Беллью
© thefightbetting.com. Тони Беллью

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью в интервью телеканалу Sky Sports рассказал, что он думает о двух чемпионах мира в супертяжелом весе, которым он бросил вызов после своей сенсационной победы над Дэвидом Хэем - американце Деонтее Уайлдере и новозеландце Джозефе Паркере.

«Уайлдер - очень взрывной и мощный боец. У него есть дыры в обороне, и часто он действует слишком размашисто, дико. Но он исключительный боец, и, к тому же, очень быстрый.

Паркер - не такой высокий, но солидный боец. Он похож на супертяжа предыдущих поколений, в отличие от современных гигантов. И я думаю, что он самый слабый из чемпионов. Я думаю, что он отличный боец, очень хороший, но не такой хороший, как Энтони Джошуа или Деонтей Уайлдер», - сказал Тони Беллью.
 

Источник — Boxingnews

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