БЕЛЛЬЮ: «Паркер – отличный боец, но не такой, как Джошуа и Уайлдер»

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью в интервью телеканалу Sky Sports рассказал, что он думает о двух чемпионах мира в супертяжелом весе, которым он бросил вызов после своей сенсационной победы над Дэвидом Хэем - американце Деонтее Уайлдере и новозеландце Джозефе Паркере.

«Уайлдер - очень взрывной и мощный боец. У него есть дыры в обороне, и часто он действует слишком размашисто, дико. Но он исключительный боец, и, к тому же, очень быстрый.

Паркер - не такой высокий, но солидный боец. Он похож на супертяжа предыдущих поколений, в отличие от современных гигантов. И я думаю, что он самый слабый из чемпионов. Я думаю, что он отличный боец, очень хороший, но не такой хороший, как Энтони Джошуа или Деонтей Уайлдер», - сказал Тони Беллью.

