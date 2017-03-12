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Дэвид ХЭЙ: «В бою с Кличко я получил то, что заслужил»

Британец вспомнил противостояние с украинским супертяжеловесом

  • 12.03.2017 21:01
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klitschko-brothers.com. Дэвид Хэй и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Дэвид Хэй и Владимир Кличко

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Дэвид Хэй, сенсационно проигравший досрочно обладателю титула WBC в крузервейте Тони Беллью, вспомнил свое поражение от Владимира Кличко, признав, что заслуженно уступил украинцу.

По словам Хэя, он уже забыл о поединке против Кличко и не считает, что вел себя неподобающе перед боем с украинцем. «Ничто не является ошибкой: ты делаешь в определенное время то, что считаешь нужным, а затем живешь с последствиями, - цитирует Дэвида Sky Sports. – В жизни случается всякое, этот поединок был уже давным-давно, а после него я провел много боев и я уже не думаю об этом. Когда вы делаете такие громкие заявления, вы должны побеждать и быть убедительным. В бою с Кличко я получил то, что заслужил. Я говорил, что сделаю то и то, но не сделал этого. В итоге получил заслуженное и вновь начал двигаться вперед».
 
Напомним, что в 2011-м году Хэй проиграл Владимиру Кличко в объединительном бою единогласным решением судей – 118:108, 117:109, 116:110.

Источник — Klitschko-brothers

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