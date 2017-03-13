Дэвид ХЭЙ: «Не думаю, что Беллью станет чемпионом мира в супертяжах»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй считает, что его соотечественник Тони Беллью, которому он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде 4 марта, не сможет стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

«Да, он меня победил, но я не думаю, что он сможет выиграть титул чемпиона мира в супертяжелом весе по какой-либо из версий. Если ему предложат больше денег за бой с Деонтеем Уайлдером или Джозефом Паркером, тогда он будет драться с кем-то из них. Но я не думаю, что эти бои будут интересны публике в такой степени, как наш с ним матч-реванш», - сказал Дэвид Хэй в интервью The Sun.