Тони Беллью раскрыл секреты своей подготовки к бою с Хэем

Обладатель титула WBC в крузервейте, британский боксер Тони Беллью, сенсационно досрочно победивший экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Дэвида Хэя, рассказал, что помогло ему выиграть один самых важных поединков в жизни



На взвешивании перед боем Хэй издевался над Беллью, назвав того толстяком и заявив, что Тони наверняка съел «кучу пирожков», чтобы подняться в супертяжелый вес. Беллью уже после поединка признавался, что на весах Хэй выглядел как Адонис. Однако, крепкое на вид и, казалось, подготовленное тело Дэвида дало сбой: он получил травму в шестом раунде, а в 11-м – его команда выбросила полотенце, отказавшись от продолжения боя. Беллью в интервью Sky Sports раскрыл секреты своей диеты, которая и помогла ему победить Хэя.

«Я пытался оказаться как можно ближе к супертяжеловесам, не ухудшив при этом своих кондиций, - рассказал Беллью. – Мой рацион в основном состоял из четырех-пяти приемов пищи в день. Я начинал свой день с протеинового коктейля. У меня они нескольких видов: со вкусом банана, клубники и ванили. Поскольку мне не приходилось бегать в 5:30 утра на пустой желудок, чтобы сбросить вес, коктейль я выпивал в 8 часов. После этого шел в тренажерный зал, где работал над силовой подготовкой.



После первой тренировки в зале я выпивал еще один коктейль, потом отправлялся домой, где съедал миску фруктов и орехов с медом. Примерно, в 11 утра. После этого мог выпить кофе.



Если моя жена была дома, то я обедал варенными яйцами и лососем. Достаточно много, учитывая, что после этого я шел в зал к моему тренеру Дэвиду Колдуэллу для занятия.



Ужинал я либо в Нандо (крупная африканская сеть кафе, специализирующихся на блюдах из курицы), где брал курицу, сладкий картофель и кукурузу. Или же моя жена готовила мне сама: куриная грудка, сладкий картофель, кукуруза и шпинат. Я съедал две порции: вторую через три часа после первой.



Это не окончательный прием пищи. Перед сном я выпивал еще один протеиновый коктейль».

По словам Беллью, его диету вряд ли можно назвать «спортивной», но на данном этапе этот факт не был главным. «Пока я в форме и здоров, мне нужна энергия, чтобы качественно выполнять свою работу в тренажерном зале. Это все, что меня волнует, - признался Тони. – Я не тот, кто думает о том, сколько калорий в итоге он получил. Меня не волнует то, что вы едите. Главное – как вы работаете в тренажерном зале. Никто, я это действительно верю, в моем весе не работает так усердно, как я».



Как заявил Беллью, после боя с Хэем ему очень хотелось пиццы. «Но ее не было в меню, так что пришлось есть рыбу и чипсы. Но ничего страшного, я получил отличный английский завтрак на следующий день. Но все было прилично: я не провалил ни анализы крови, ни допинг-тест».



Тони отметил, что после поединка в весе не прибавил. «Я вешу примерно столько же, сколько и на момент боя. Сейчас возьму недельный отпуск, буду есть все, что хочу, но потом вновь вернусь в привычный вес, чтобы опять приступить к тренировкам».