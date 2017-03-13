ФОТО ДНЯ. 160-килограммовый Тайсон Фьюри на пробежке

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками и весящий сейчас около 160 килограммов, приступил к сгонке веса, чтобы 13 мая вернуться на ринг.



Тайсон Фьюри, объявивший недавно о своем возвращении в профессиональный бокс, начал усиленные тренировки по сгонке веса. Правда, как отмечает британское издание The Sun, «Цыганскому королю», не выходившему в ринг с ноября 2015-го года, понадобится огромная сила воли, чтобы удержаться от соблазнов, на фоне того, что супругу Тайсона – Пэрис – фотографы издания застукали на выходе из магазина с белым хлебом и шоколадными батончиками.

Сам же Тайсон настроен оптимистично, заявляя, что сгонка лишнего веса – обычная и простая процедура для него, которую он проделывал уже 24 раза, готовясь к своим боям. В этот раз Фьюри придется сильно постараться: для боевой формы ему придется сбросить около 50 килограммов.