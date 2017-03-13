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ФОТО ДНЯ. 160-килограммовый Тайсон Фьюри на пробежке

Британец начал борьбу с лишним весом

  • 13.03.2017 12:58
  • 1755 просмотров
  • 3 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками и весящий сейчас около 160 килограммов, приступил к сгонке веса, чтобы 13 мая вернуться на ринг.

Тайсон Фьюри, объявивший недавно о своем возвращении в профессиональный бокс, начал усиленные тренировки по сгонке веса. Правда, как отмечает британское издание The Sun, «Цыганскому королю», не выходившему в ринг с ноября 2015-го года, понадобится огромная сила воли, чтобы удержаться от соблазнов, на фоне того, что супругу Тайсона – Пэрис – фотографы издания застукали на выходе из магазина с белым хлебом и шоколадными батончиками.

Сам же Тайсон настроен оптимистично, заявляя, что сгонка лишнего веса – обычная и простая процедура для него, которую он проделывал уже 24 раза, готовясь к своим боям. В этот раз Фьюри придется сильно постараться: для боевой формы ему придется сбросить около 50 килограммов.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 13.03.2017 13:02
    +1
    Ну нескольких мешков он еще сможет затоптать даже в таком состоянии.
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    checna-ebet-russia-7
      checna-ebet-russia-7, 13.03.2017 13:15
    0
    Сергей Нагиев, 13.03.2017 13:02
    Ну нескольких мешков он еще сможет затоптать даже в таком состоянии.
    Как говаривал один мой кореш, я бить не буду, только грамотно упаду
    Ссылка
    turist86
      turist86, 13.03.2017 13:15
    -2
    яка "важлива" новина
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