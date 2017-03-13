Слушания по делу Тайсона Фьюри пройдут 8 мая

Известный британский промоутер заявил, что 8 мая станет понятно, насколько реально возвращение в профессиональный бокс экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, который потерял свои титулы из-за проблем с допингом и наркотиками.

Скандальный британский боксер, назвавший 13-е мая датой своего возвращения на ринг, усиленно набирает форму. По неофициальной информации, первый после полуторагодичного перерыва бой Фьюри состоится в Лидсе. Правда, при условии, что Британский совет по контролю за боксом выдаст «Цыганскому королю» лицензию. Для этого Фьюри собирается в ближайшее время предстать переел Британским антидопинговым агентством, который рассмотрит вопрос употребления Тайсоно кокаина, о чем сам боксер заявлял неоднократно.

Об этом сообщил известный промоутер Фрэнк Уоррен. «Перед Фьюри есть пару препятствий, с которыми надо справиться, - цитирует Уоррена BoxingScene.com. – Слушания по его делу в Британском антидопинговом агентстве назначены на 8 мая, и после этого станет понятно, насколько быстро Тайсон сможет вернуться в ринг. Если не будет никаких вопросов, он вернется сразу же, если они возникнут, посмотрим, какое решение он примет. Но он действительно хочет вернуться, ведь все понимают, что он лучший супертяжеловес на сегодняшний момент».