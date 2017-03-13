Мейвезер и Макгрегор будут драться в Лас-Вегасе

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, заявивший о своем возвращении в профессиональный спорт, практически договорился о поединке по правилам бокса со звездой UFC и чемпионом этой организации Конором Макгрегором.

Как сообщают американские СМИ, бойцы решили устроить шоу в Неваде и уже выбрали место – T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Поединок должен состояться 10 июня.

Ранее Мейвезер объявил о своем возвращении в профессиональный спорт. «Это будет поединок с бойцом, а это самое главное. Я намерен снова подарить эмоции болельщикам. Я хочу снова выйти на ринг и драься. Не так важно, будет моим соперником боксер или боец ММА», - заявлял американец. Флойд также призывал МакГрегора подписать контракт.

Если бой все-таки состоится, то для Мейвезера он станет первым поединком с сентября 2015-го года. Гонорары двух бойцов, если UFC разрешит Макгрегору, который уже имеет боксерскую лицензию, провести этот поединок, могут составить по 70 миллионов долларов на каждого.