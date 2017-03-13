Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мейвезер и Макгрегор будут драться в Лас-Вегасе

Поединок запланирован на 10-е июня

  • 13.03.2017 18:06
  • 324 просмотров
  • 0 комментария
Метки
xage.ru. Конор Макгрегор
© xage.ru. Конор Макгрегор

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, заявивший о своем возвращении в профессиональный спорт, практически договорился о поединке по правилам бокса со звездой UFC и чемпионом этой организации Конором Макгрегором.

Как сообщают американские СМИ, бойцы решили устроить шоу в Неваде и уже выбрали место – T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Поединок должен состояться 10 июня.

Ранее Мейвезер объявил о своем возвращении в профессиональный спорт. «Это будет поединок с бойцом, а это самое главное. Я намерен снова подарить эмоции болельщикам. Я хочу снова выйти на ринг и драься. Не так важно, будет моим соперником боксер или боец ММА», - заявлял американец. Флойд также призывал МакГрегора подписать контракт.

Если бой все-таки состоится, то для Мейвезера он станет первым поединком с сентября 2015-го года. Гонорары двух бойцов, если UFC разрешит Макгрегору, который уже имеет боксерскую лицензию, провести этот поединок, могут составить по 70 миллионов долларов на каждого.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.