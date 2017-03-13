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Молодежная сборная Украины по боксу отправилась на чемпионат Европы

Украинцы выступят в десяти весовых категориях

  • 13.03.2017 22:26
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Молодежная сборная Украины по боксу отправилась на чемпионат Европы

 

Збірна України з боксу вирушила до Румунії, де вже за декілька днів розпочне виступи на Чемпіонаті Європи з боксу у віковій групі до 22 років. Змагання пройдуть з 14 по 22 березня у місті Браіла.

До вашої уваги пропонується ознайомитись зі складом збірної України на Континентальну першість:

Вагова категорія 49 кг: Ростислав БІЛОСТОЦЬКИЙ

Вагова категорія 52 кг: Андрій ТИШКОВЕЦЬ

Вагова категорія 56 кг: Ростислав КРАВЧЕНКО

Вагова категорія 60 кг: Ярослав ХАРЦИЗ

Вагова категорія 64 кг: Юрій БИРЗУЛ

Вагова категорія 69 кг: Віталій ТЕРЕЩУК

Вагова категорія 75 кг: Олександр ХИЖНЯК

Вагова категорія 81 кг: Степан ГРЕКУЛ

Вагова категорія 91 кг: Рамазан МУСЛІМОВ

Вагова категорія +91 кг: Віталій ПОКУЛЯК

Источник — Федерация бокса Украины

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