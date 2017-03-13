Молодежная сборная Украины по боксу отправилась на чемпионат Европы

Збірна України з боксу вирушила до Румунії, де вже за декілька днів розпочне виступи на Чемпіонаті Європи з боксу у віковій групі до 22 років. Змагання пройдуть з 14 по 22 березня у місті Браіла.



До вашої уваги пропонується ознайомитись зі складом збірної України на Континентальну першість:



Вагова категорія 49 кг: Ростислав БІЛОСТОЦЬКИЙ



Вагова категорія 52 кг: Андрій ТИШКОВЕЦЬ



Вагова категорія 56 кг: Ростислав КРАВЧЕНКО



Вагова категорія 60 кг: Ярослав ХАРЦИЗ



Вагова категорія 64 кг: Юрій БИРЗУЛ



Вагова категорія 69 кг: Віталій ТЕРЕЩУК



Вагова категорія 75 кг: Олександр ХИЖНЯК



Вагова категорія 81 кг: Степан ГРЕКУЛ



Вагова категорія 91 кг: Рамазан МУСЛІМОВ



Вагова категорія +91 кг: Віталій ПОКУЛЯК