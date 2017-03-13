Молодежная сборная Украины по боксу отправилась на чемпионат Европы

Збірна України з боксу вирушила до Румунії, де вже за декілька днів розпочне виступи на Чемпіонаті Європи з боксу у віковій групі до 22 років. Змагання пройдуть з 14 по 22 березня у місті Браіла.
До вашої уваги пропонується ознайомитись зі складом збірної України на Континентальну першість:
Вагова категорія 49 кг: Ростислав БІЛОСТОЦЬКИЙ
Вагова категорія 52 кг: Андрій ТИШКОВЕЦЬ
Вагова категорія 56 кг: Ростислав КРАВЧЕНКО
Вагова категорія 60 кг: Ярослав ХАРЦИЗ
Вагова категорія 64 кг: Юрій БИРЗУЛ
Вагова категорія 69 кг: Віталій ТЕРЕЩУК
Вагова категорія 75 кг: Олександр ХИЖНЯК
Вагова категорія 81 кг: Степан ГРЕКУЛ
Вагова категорія 91 кг: Рамазан МУСЛІМОВ
Вагова категорія +91 кг: Віталій ПОКУЛЯК
Источник — Федерация бокса Украины
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