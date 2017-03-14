Деревянченко и Расселл прошли взвешивание

14 марта, на арене «Фитц Туника Казино» в Тунике, штат Миссисипи украинский средневес Сергей Деревянченко в главном бою боксерского вечера встретится в ринге с представителем Ямайки Кемалем Расселлом.

Деревянченко и Расселл показали такой вес:

Деревянченко - 74,4 кг; Расселл - 74,2 кг.

Для Деревянченко предстоящий поединок станет уже 10-м на профессиональном ринге (в активе Сергей девять побед, семь – нокаутов), Расселл провел на один бой больше (10 побед, 8 – нокаутов). За сутки до боя бойцы прошли традиционную процедуру взвешивания.



«Рад возвращению и настроен показать хороший бокс, для все фанатов, которые будут смотреть этот бой. Знаю, что буду драться с жестким, непобежденным, бьющим бойцом, но я очень близок к бою за титул чемпиона мира, и никто не остановит меня на пути к моей цели», - говорил Сергей.



«Считаю, что у меня есть все, чтобы выиграть этот поединок, - в свою очередь заявил Расселл. – Я готов воспользоваться этим вызовов и заставить мою страну гордиться мной. У меня был один из лучших тренировочных лагерей, а я готов драться с лучшими, что и докажу 14 марта».



Отметим, что бой Деревянченко – Расселл будет 10-раундовым, а минимальная стоимость билетов на поединок – 20 долларов, причем, «титкеты» по состоянию на вечер понедельника все еще оставались в продаже.