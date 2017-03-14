«Для Хэя бой с Беллью – единственный вариант, а Тони может выбирать»

Промоутер обладателя титула WBC в крузервейте, британского боксера Тони Беллью, сенсационно досрочно победившего экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Дэвида Хэя – Эдди Хирн – рассказал о планах своего подопечного.



По словам Хирна, Беллью планирует провести еще один бой в этом году. Не исключено, что этим поединком станет матч-реванш с Дэвидом Хэем. Бой, который, по мнению специалистов, соберет многомиллионную прибыль в Британии. Как отметил Хирн, Беллью рассматривает возможность и встречи с кем-то из чемпионов мира в супертяжелом весе – Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером.



«В этом году Беллью проведет еще один бой, сто процентов – цитирует Хирна Sky Sports – Решение будет за Тони и его семьей. В некоторой степени это зависит и от меня, в плане предоставления возможностей, и я считаю, что реванш с Хэем будет одним из вариантов. Во всяком случае, по мнению некоторых болельщиков в этом бое остались некоторые незакрытые вопроса, так что событие было бы эпическим, а бой – захватывающим».



Как отметил Хирна, у Хэя кроме реванша с Беллью не осталось возможностей для проведения больших боев. «Это поединок, безусловно, станет одним из самых больших боев для обоих парней. Но если для Хэя бой с Беллью – единственный вариант, то у Тони ест варианты. Например, поединки с Джозефом Паркером, Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри».