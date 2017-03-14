Пояс WBC Кличко попал в число главных экспонатов современной Украины

А может у него та самая болезнь что у Хачериди проявилась всего-то навсего и Ребров решыл его отс...

Ну вытащили это слишком громкие слово, ПСЖ сами себя утопили, но определенно результат несправедл...

Я никогда не спущусь до того умственно отсталого уровня, которого тебе никогда не достичь! Друг...

Как же надоели коммменты про свою молодежь и ее воспитание. Вы видели эту молодежь в действии? Пе...