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Пояс WBC Кличко попал в число главных экспонатов современной Украины

Телеканал «1+1» собрал самые важные предметы истории в «Музее новостей»

  • 14.03.2017 13:18
  • 252 просмотров
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

В столице Украины продолжает свою работу «Музей новостей», созданный телеканалом «1+1». В число 100 самых важных экспонатов в истории современной Украины попал и чемпионский пояс WBC, который принадлежит Виталию Кличко

Мэр Киева, который владел званием «Почетный чемпион мира WBС» в конце прошлого года на 54-м конгрессе Всемирного боксерского совета был присвоен титул «Вечный чемпион мира WBC». Тогда символический трофей в виде фигуры боксера с победно поднятой рукой первому в истории чемпиону мира в супертяжелом весе из стран постсоветского пространства вручил чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший.

Источник — Klitschko-brothers

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