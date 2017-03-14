Пояс WBC Кличко попал в число главных экспонатов современной Украины

В столице Украины продолжает свою работу «Музей новостей», созданный телеканалом «1+1». В число 100 самых важных экспонатов в истории современной Украины попал и чемпионский пояс WBC, который принадлежит Виталию Кличко
Мэр Киева, который владел званием «Почетный чемпион мира WBС» в конце прошлого года на 54-м конгрессе Всемирного боксерского совета был присвоен титул «Вечный чемпион мира WBC». Тогда символический трофей в виде фигуры боксера с победно поднятой рукой первому в истории чемпиону мира в супертяжелом весе из стран постсоветского пространства вручил чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший.
Источник — Klitschko-brothers
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