Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Хьюи ФЬЮРИ: «Тайсон – ребенок. Он не думает о том, что говорит»

Британский боксер выступил в защиту своего двоюродного брата

  • 14.03.2017 17:46
  • 465 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри и Хьюи Фьюри
© klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри и Хьюи Фьюри

Британский супертяжеловес Хью Фьюри (20-0, 10 КО), которому 6 мая предстоит побороться за чемпионский пояс по версии WBO в бою против новозеландца Джозефа Паркера (22-0, 18 КО), заявил, что никогда в жизни не принимал запрещенных веществ

«Я никогда в жизни не принимал запрещенных веществ. Это кто-то играет в игры, пытаясь опорочить наше имя. Мне понятны такие действия, потому что многие нас просто не любят. Они говорили, что я сижу на стероидах с 15 лет. В нашей семье было много проблем, но мы все их решали. Мы очень целеустремленные люди. Никогда не отказываемся от своих целей.

Все осуждают Тайсона за его выходки, но я не хочу, чтобы ко мне относились также. Я другой человек, у меня иной характер. Я считаю, что люди должны уважать мои права и не судить по чужим поступкам.

Тайсон – маленький ребенок. Он не думает о том, что говорит. Он просто открывает рот и говорит то, что придет ему в голову. Кто-то его любит за это, а кто-то ненавидит. Никто никогда не видел другую сторону Тайсона. У него очень доброе сердце. Если он видит на улице бездомного, обязательно подаст ему денег. Если бы он вел себя естественно, и показал себя таким, каким он есть на самом деле, то весь мир поддерживал бы его» - приводит слова Хью Фьюри БоксТВ.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.