Хьюи ФЬЮРИ: «Тайсон – ребенок. Он не думает о том, что говорит»

Британский супертяжеловес Хью Фьюри (20-0, 10 КО), которому 6 мая предстоит побороться за чемпионский пояс по версии WBO в бою против новозеландца Джозефа Паркера (22-0, 18 КО), заявил, что никогда в жизни не принимал запрещенных веществ

«Я никогда в жизни не принимал запрещенных веществ. Это кто-то играет в игры, пытаясь опорочить наше имя. Мне понятны такие действия, потому что многие нас просто не любят. Они говорили, что я сижу на стероидах с 15 лет. В нашей семье было много проблем, но мы все их решали. Мы очень целеустремленные люди. Никогда не отказываемся от своих целей.

Все осуждают Тайсона за его выходки, но я не хочу, чтобы ко мне относились также. Я другой человек, у меня иной характер. Я считаю, что люди должны уважать мои права и не судить по чужим поступкам.

Тайсон – маленький ребенок. Он не думает о том, что говорит. Он просто открывает рот и говорит то, что придет ему в голову. Кто-то его любит за это, а кто-то ненавидит. Никто никогда не видел другую сторону Тайсона. У него очень доброе сердце. Если он видит на улице бездомного, обязательно подаст ему денег. Если бы он вел себя естественно, и показал себя таким, каким он есть на самом деле, то весь мир поддерживал бы его» - приводит слова Хью Фьюри БоксТВ.