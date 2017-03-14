Эдди ХЕРН: «Реванш Джошуа с Кличко возможен»

Промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Эдди Херн заявил в интервью Boxing News Online, что приоритетом Джошуа в случае победы над украинцем Владимиром Кличко будет проведение объединительных боев с другими чемпионами мира.

«Если бой Джошуа с Кличко получится зрелищным и будет смысл в матче-реванше, мы рассмотрим возможность его проведения. Но мы надеемся победить и двигаться дальше - в направлении объединительных боев», - сказал Эдди Херн.