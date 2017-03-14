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Эдди ХЕРН: «Реванш Джошуа с Кличко возможен»

Но промоутер британского боксера надеется победить украинца и двигаться дальше

  • 14.03.2017 18:14
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  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Эдди Херн заявил в интервью Boxing News Online, что приоритетом Джошуа в случае победы над украинцем Владимиром Кличко будет проведение объединительных боев с другими чемпионами мира.

«Если бой Джошуа с Кличко получится зрелищным и будет смысл в матче-реванше, мы рассмотрим возможность его проведения. Но мы надеемся победить и двигаться дальше - в направлении объединительных боев», - сказал Эдди Херн.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    bonv
      bonv, 14.03.2017 18:29
    0
    Запасний вихід після поразки від Кличка?
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