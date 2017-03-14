Тайсон Фьюри приехал в детскую больницу с мешком игрушек

Британский боксер и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри, который лишился своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, привез подарки в одну из детских больниц.
«Возле детской больницы со множеством подарков и мешками игрушек», – написал Фьюри в твиттере.
Сейчас Фьюри усиленно тренируется, пытаясь вернуть форму. Тайсон надеется вернуться на ринг уже в мае.
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