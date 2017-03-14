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ХОПКИНС: «На подходе одна из величайших сенсаций в истории бокса»

Бывший чемпион мира поделился ожиданиями от боя Джейкобс – Головкин

  • 14.03.2017 19:42
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allboxing.ru. Бернард Хопкинс
© allboxing.ru. Бернард Хопкинс

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем и чемпион мира в полутяжелом весе американец Бернард Хопкинс считает, что его соотечественнику Дэниэлу Джейкобсу удастся создать сенсацию в бою с нынешним лидером среднего веса казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Я думаю, что на подходе одна из величайших сенсаций в истории бокса. Я думаю, что Дэнни Джейкобс выиграет в тяжелом бою решением судей, но бой будет нетрудным для подсчета, и таких вопросов по результату, которые были после боя Андре Уорда с Сергеем Ковалевым, не будет. Я думаю, что Дэнни готов сделать что-то великое», - цитирует Хопкинса Boxing Scene.

Источник — Boxingnews

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