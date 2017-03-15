Сын Рахмана готовится к дебюту на профи-ринге после выхода из тюрьмы

23 марта, в Рэндольфе, штат Нью-Джерси на профессиональном ринге дебютирует сын бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе – Хасим Рахман-младший.



25-летний боксер, за плечами которого около 100 боев на любительском уровне, уже несколько раз должен был провести раньше, однако стал участником дорожно-транспортного происшествия, получив в итоге 2,5 года тюремного заключения.



По словам Рахмана-младшего, он многое переосмыслил за это время. «Это событие изменило меня и мою жизнь. Я стал чувствовать ответственность, как человек, сын, муж и отец. Я благодарен Богу, что благословил меня оказаться в такой ситуации», — цитирует боксера BoxingScene.



Как признается Рахман-младший, он понимает ответственность предстоящего шага. «Это не ново для меня. Не имело значения, кем я был всю жизнь и что делал. Все смотрели на меня, как на сына Хасима Рахмана. Мой отец настоящий наставник для меня. Он единственный, кто по-настоящему переживает за меня. Ранее работа с другими тренерами сводилась лишь к оплате их услуг в конце дня. Отец не просит у меня ничего. Он знает бокс, как никто другой, а я знаю, что с ним в команде мы сможем достичь много».

Первым оппонентом Рахмана-младшего на новом уровне будет малоизвестный боксер Брайан Аймс (1-4). По словам сына чемпиона, он ничего не знает о будущем сопернике, но готов к дебюту. «Чувствую себя прекрасно. Я очень переживаю, но самое сильное волнение будет во время боя. Моя команда говорит, что это хороший поединок для меня. Не проводя боев два с половиной года, я хочу вернуть забытое ощущение. Моя цель? Я не хочу торопиться, а буду стараться быть в деле. Я выйду на бой за звание чемпиона мира, когда буду готов. Если я буду упорно трудиться, это произойдет через два года. Даже если это случится через три-четыре года, ничего страшного. В любом случае, когда-то это произойдет».



Говоря о достижении своей цели, Рахман-младший отмечает, что умеет планировать свою карьеру. «Когда я учился в школе, мечтал играть в американский футбол в профессиональном клубе. Но до меня дошло, сколько людей мечтают о том же. Например, есть миллион молодых афро-американцев, которые ежегодно желают попасть в НБА. 400 000 из них – будут играть в баскетбол в средней школе. 4 000 попадут в команды колледжей. 35 – попадут на драфт, и только 7 – заиграют. Это получается, что из миллиона шанс выпадет только семерым. Поэтому я решил, что не хочу быть в лавине людей, пытающихся стать звездой НБА или НФЛ. Я редко встречал парней, которые говорили, что я хочу стать чемпионом мира по боксу, так что решил сделать этой. Отец и сын никогда в истории не были чемпионами мира в супертяжелом весе. У меня есть шанс внести нашу фамилию в историю и это очень мотивирует меня».