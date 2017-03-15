Джозеф ПАРКЕР: «Жду приезда Тайсона Фьюри в Новую Зеландию»

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе, новозеландский боксер Джозеф Паркер, которому 6 мая предстоит защищать свой титул в бою с Хью Фьюри, выразил надежду, что двоюродный брат его будущего оппонента – Тайсон – приедет на бой в Окленд.



О возможном приезде Тайсона в команде Хью Фьюри ранее заявил тренер и дядя «Цыганского Короля» - Питер. «Тайсон получит хороший прием, - цитирует Паркера Sky Sports. – Он тот, кто победил абсолютного чемпиона, поэтому для многих Тайсон Фьюри – чемпион в отпуске. Было бы здорово, если бы он приехал в Новую Зеландию. Мы обменялись с ним сообщениями в «Твиттере», но было бы хорошо встретиться лично, люди его любят».



Именно Тайсон Фьюри, отказавшись от пояса WBO позволил Паркеру завоевать титул, победив Энди Руиза. Но, как признается Джозеф, пока он не хочет думать о поединке с Тайсоном Фьюри, заявившим о желании вернуть пояса, так ему надо победить двоюродного брата британца – Хью. «Возможно, это один из вариантов, но вначале я должен выиграть у его двоюродного брата. Я не хочу далеко заглядывать в будущее. Всегда есть возможности драться с этим бойцом, или с другим, но вы никогда не сделаете этого, пока не победите человека, стоящего перед вами. Пока я полностью сфокусирован на Хью Фьюри, а потом уже рассмотрим варианты, которые у нас будут».