Геннадий ГОЛОВКИН: «Считаю Джейкобса лучшим из возможных оппонентов»

Чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBС в среднем весе, казахстанец Геннадий Головкин, которому 18 марта предстоит защита титулов в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.



По словам Головкина, он с уважением относится к своему оппоненту и надеется, что Джейкобс хорошо подготовился к поединку. «Подготовка прошла по плану, без эксцессов. Все как всегда. Рад вернуться в Нью-Йорк – для меня это словно возвращение домой, - цитирует Головкина HBO. - Надеюсь, Джейкобс хорошо подготовился. Думаю, 18 марта мы увидим настоящий бокс, а не уличную драку. Дэниел — умный парень, и все хотят увидеть бокс.



Отношусь к своему сопернику с уважением. Я считаю его лучшим из возможных оппонентов. У него за плечами большой опыт, и я смотрел некоторые его бои — он выглядит потрясающе, чрезвычайно хорош. Знаю, что Джейкобс — это фигура в боксе, многие за него переживают. Тот, кто победит, будет номером один».