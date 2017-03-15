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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы не занимаемся натурализацией» 10:11 — alegofich Я хоч і вболівальник Шахти - можу що Ярмоленка, Буяльського та (Хачеріді - тут фізрук винен - хач... 09:56 — AlexDSan Кучер, Девіч, Коваленко як мінімум зайві в цьому складі. Відкрите питання ще по Федецькому та Бут... 09:55 — AlexDSan А тут і розуміти не має чого:як тільки Бланко-Лещук сатв кравцем однієї команди - одразу натуралі... 09:48 — Vitalik Shevchenko А,так я не побачив що в тебе навіть Ярмоленка в старті немає За то Бутко (який ост.офіційн...

Шекспиру и не снилось: Лестер в 1/4 финала Лиги чемпионов! 09:53 — grafiko Насчет Лестер - Барселона не думаю, а вот серия Галатасарай - Апоэль - Вольфсбург, думается мне, ... 09:47 — yarmola89 Все может быть, все может статься...При совке Карпаты выигрывали Кубок СССР при этом играя в перв...