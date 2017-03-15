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Сергей Деревянченко уверенно победил Кемаля Расселла

Украинец не оставил шансов ранее непобедимому ямайскому боксеру

  • 15.03.2017 09:26
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klitschko-brothers.com. Сергей Деревянченко и Кемаль Расселл
© klitschko-brothers.com. Сергей Деревянченко и Кемаль Расселл

Второй номер рейтинга IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (10-0, 8 КО) одержал уверенную победу в бою с небитым ранее боксером из Ямайки Кемалем Расселлом (10-1, 8 КО), остановив его в пятом раунде.

После небольшой разведки Деревянченко начал наращивать обороты, а в пятом раунде потряс своего оппонента и устроил ему настоящее избиение, вынудив рефери вмешаться и остановить бой - технический нокаут.

Лучшие моменты боя:

Источник — Boxingnews

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