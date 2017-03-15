Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Стив Каннингем сразится с Фелипе Ромеро

Бывший чемпион мира по версиям WBC и IBF проведет первый поединок, после поражения от Гловацки

  • 15.03.2017 10:24
  • 107 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Стив Каннингем сразится с Фелипе Ромеро

Бывший чемпион мира по версиям WBC и IBF в первом тяжелом весе Стив Каннингем в эту пятницу в Ридинге, США, вернется на ринг после прошлогоднего поражения единогласным решением судей от поляка Кшиштофа Гловацки.

Соперником 40-летнего Каннингема (28-8-1, 13 КО) станет 32-летний мексиканский боксер Фелипе Ромеро (19-11-1, 13 КО). Бой Стива Каннингема с Фелипе Ромеро состоится в андеркарте поединка супертяжеловесов Амира Мансура и Трэвиса Кауффмана.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.