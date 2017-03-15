Стив Каннингем сразится с Фелипе Ромеро

Бывший чемпион мира по версиям WBC и IBF в первом тяжелом весе Стив Каннингем в эту пятницу в Ридинге, США, вернется на ринг после прошлогоднего поражения единогласным решением судей от поляка Кшиштофа Гловацки.
Соперником 40-летнего Каннингема (28-8-1, 13 КО) станет 32-летний мексиканский боксер Фелипе Ромеро (19-11-1, 13 КО). Бой Стива Каннингема с Фелипе Ромеро состоится в андеркарте поединка супертяжеловесов Амира Мансура и Трэвиса Кауффмана.
Источник — Boxingnews
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