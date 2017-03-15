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Тренер Паркера: «Тайсон Фьюри возродил интерес к супертяжелому весу»

Кевин Барри считает, что победа британца над Кличко стала переломным моментом

  • 15.03.2017 11:22
  • 51 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com. Джозеф Паркер и Кевин Барри
© klitschko-brothers.com. Джозеф Паркер и Кевин Барри

Кевин Барри, работающий с чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером, заявил, что команда, новозеландского боксера благодарна «Цыганскому Королю» и будет рада видеть его в Окленде на титульном поединке.

По словам Барри, чей подопечный 6 мая сразится с двоюродным братом Тайсона Фьюри – Хью, именно «Цыганскому Королю», точнее победе британца над Владимиром Кличко, супертяжелый вес обязан таким огромным интересом к дивизиону, поскольку тот прервал доминирование украинца.
 
«Надеюсь, Тайсон приедет на бой своего двоюродного брата с Джозефом Паркером, - цитирует Барри Sky Sports. – Это будет здорово для Хью, это будет здорово для болельщиков. Что касается нашей команды, то мы будем встречать Тайсона с распростертыми объятиями. Именно из-за него у нас была возможность сразиться с Энди Руизом и завоевать пояс. Фьюри поднял интерес к супертяжелому весу. Из-за него дивизион стал таким захватывающим. За это мы его и любим».

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 15.03.2017 11:35
    0
    То просто Вова взял творческий отпуск!)
    Скоро навалит хоеборезы, соберет пояса-и тогда уже занимайтесь там себе херней с королями нариками мешками типо стиверна и галимого уалдера.
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