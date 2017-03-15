Ломаченко готов бесплатно побить Макгрегора

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в интервью ES News рассказал, как у него возникла идея вызвать на бой звезду ММА Конора Макгрегора в костюме черепашки-ниндзя:

«Мой друг Мигель Салазар подарил мне костюм черепашки-ниндзя, я в нем потренировался… Прихожу домой, смотрю интернет, а там Конор Макгрегор заявляет, мол, кто такой Мейвезер, если я захочу, то буду драться хоть с черепашкой-ниндзя. Я так: ОК, я черепашка-ниндзя, давай драться!

Я могу протестировать Конора Макгрегора, и я говорю даже не об официальном бое, о бое за деньги. Я говорю о тренировочном бое, о спарринг-сессии», - сказал Василий Ломаченко.