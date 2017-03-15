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Ломаченко готов бесплатно побить Макгрегора

Украинский боксер хочет провести спарринг-сессию с ирландским бойцом

  • 15.03.2017 14:39
  • 823 просмотров
  • 4 комментария
Метки
allboxing.ru. Василий Ломаченко
© allboxing.ru. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в интервью ES News рассказал, как у него возникла идея вызвать на бой звезду ММА Конора Макгрегора в костюме черепашки-ниндзя:

«Мой друг Мигель Салазар подарил мне костюм черепашки-ниндзя, я в нем потренировался… Прихожу домой, смотрю интернет, а там Конор Макгрегор заявляет, мол, кто такой Мейвезер, если я захочу, то буду драться хоть с черепашкой-ниндзя. Я так: ОК, я черепашка-ниндзя, давай драться!

Я могу протестировать Конора Макгрегора, и я говорю даже не об официальном бое, о бое за деньги.  Я говорю о тренировочном бое, о спарринг-сессии», - сказал Василий Ломаченко.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    admilka
    admilka, 15.03.2017 14:57
    +1
    - от я щас его!

    - а если он тебя?

    - а меня за шо?
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    icebeer
      icebeer, 15.03.2017 15:15
    -1
    Вася,ты уверен что хочешь получить пзды?
    Майвейзер чистая сволоч и он заслуживает такого к себе отношения,но ты-то куда лезешь?
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    igor55555
      igor55555, 15.03.2017 15:30
    +2
    Чистый бокс и ММА это мягко говоря, немного разные вещи. Если спарринг будет по правилам бокса, то Макгрегор люлей получит. А если по правилам ММА, ох не факт. Ударка это очень хорошо, пока до клинча не дойдет, а там в дело вступает борьба. Большие сомнения, что Василий умеет бороться, тем более в партере, а ударка на земле, практически ничего не решает.
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    Олександр Іванович
      Олександр Іванович, 15.03.2017 16:04
    +1
    Макгрегор, чемпіон UFC
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