Тренер Кличко: «Джейкобс будет самым жестким соперником для Головкина»

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Джонатон Бэнкс в интервью On The Ropes Boxing Radio поделился своими ожиданиями от боя казахстанца Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом:

«Я думаю, что Джейкобс будет самым сложным, самым жестким и самым увертливым соперником Головкина на сегодняшний день, его самым большим тестом. Он не уступает Геннадию в габаритах и является быстрым и ловким боксером. У Головкина есть преимущество в ударной мощи, но Джейкобс тоже может ударить. Я думаю, что это будет тяжелый бой.

Если Головкин пройдет Джейкобса, у него не буде проблем с Канело. Джейкобс более сильный соперник из этих двух, к тому же, он габаритнее Канело», - сказал Джонатон Бэнкс.