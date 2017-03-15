Спарринг-партнер Владимира Кличко Сергей Радченко в гостях у Sport.ua

Так может карпатам нужно просто платить по счетам и не будет тогда -! Или в этом тоже шахтер вино...

А если будет 16 команд то будет супер интересно и не будет матчей за за 5-14 которые и нах не ком...

Может Шахта и была инициатором, но большинство клубов одобрили нынешний формат.