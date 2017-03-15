Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Спарринг-партнер Владимира Кличко Сергей Радченко в гостях у Sport.ua

Боксер расскажет, как готовится к бою Владимир и вспомнит тренировочный лагерь с Энтони Джошуа

  • 15.03.2017 16:41
  • 336 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Спарринг-партнер Владимира Кличко Сергей Радченко в гостях у Sport.ua
20 марта гостем Sport.ua станет украинский боксер Сергей Радченко. Сергея несколько раз приглашал в свой тренировочный лагерь Владимир Кличко. В том числе и при подготовке к бою с болгарином Кубратом Пулевым, где также в качестве спарринг-партнера был британец Энтони Джошуа. Сергей даже жил в одном номере с Энтони. Думается, экспертное мнение Радченко о предстоящем бое Энтони Джошуа – Владимир Кличко, который состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли»,  будет интересно услышать всем любителям бокса.
 
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.