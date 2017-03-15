Спарринг-партнер Владимира Кличко Сергей Радченко в гостях у Sport.ua

20 марта гостем Sport.ua станет украинский боксер Сергей Радченко. Сергея несколько раз приглашал в свой тренировочный лагерь Владимир Кличко. В том числе и при подготовке к бою с болгарином Кубратом Пулевым, где также в качестве спарринг-партнера был британец Энтони Джошуа. Сергей даже жил в одном номере с Энтони. Думается, экспертное мнение Радченко о предстоящем бое Энтони Джошуа – Владимир Кличко, который состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», будет интересно услышать всем любителям бокса.
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.
Источник — Sport.ua
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