Тайсон ФЬЮРИ: «Быть жирным – круто!»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри решил пофилософствовать на тему, почему наличие большого количества лишнего веса - не так уж и плохо.
«Еще одно классное утро в зале, чувствую себя отлично! Работаю реально тяжело. Быть жирным - круто! Тогда у тебя есть, к чему стремиться, и ты можешь увидеть результаты», - написал Тайсон Фьюри на своей странице в твиттере.
Источник — Boxingnews
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