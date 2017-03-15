Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тайсон ФЬЮРИ: «Быть жирным – круто!»

Британский боксер не стесняется своего лишнего веса

  • 15.03.2017 17:10
  • 327 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри
© klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри решил пофилософствовать на тему, почему наличие большого количества лишнего веса - не так уж и плохо.

«Еще одно классное утро в зале, чувствую себя отлично! Работаю реально тяжело. Быть жирным - круто! Тогда у тебя есть, к чему стремиться, и ты можешь увидеть результаты», - написал Тайсон Фьюри на своей странице в твиттере.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.