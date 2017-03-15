Тайсон ФЬЮРИ: «Быть жирным – круто!»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри решил пофилософствовать на тему, почему наличие большого количества лишнего веса - не так уж и плохо.

«Еще одно классное утро в зале, чувствую себя отлично! Работаю реально тяжело. Быть жирным - круто! Тогда у тебя есть, к чему стремиться, и ты можешь увидеть результаты», - написал Тайсон Фьюри на своей странице в твиттере.