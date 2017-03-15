Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе, украинский боксер Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) получил награду известного американского телеканала за лучший нокаут 2016-го года.

ESPN выделил победу Ломаченко, точнее, нокаут в исполнении украинца в бою с Романом Мартинесом. Тогда украинец одержал победу в пятом раунде, проведя эффектную двойку – левый апперкот-правый боковой.

Свой следующий поединок Василий проведет 8 апреля, в рамках большого «украинского» вечера бокса – кроме Ломаченко на ринг арена MGM Natiotal Harbo в Оксон Хилле (пригород Вашингтона) выйдут Александр Гвоздик и Александр Усик. Соперником Василия Ломаченко станет американец Джейсон Соса. Александр Усик будет защищать свой чемпионский титул WBO в противостоянии с пока непобедимым американцем Майклом Хантером. Александр Гвоздик в 10-раундовом поединке встретиться с кубинцем Юниески Гонсалесом. Все билеты на вечер бокса проданы.