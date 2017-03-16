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Тони Беллью может пропустить до полугода из-за перелома руки

Боксер получил травму в недавнем поединке с Дэвидом Хэем

  • 16.03.2017 07:59
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klitschko-brothers.com. Тони Беллью
© klitschko-brothers.com. Тони Беллью

Обладатель титула WBC в крузервейте, британский боксер Тони Беллью, сенсационно досрочно победивший экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Дэвида Хэя, рискует потратить несколько месяцев на восстановление.

Британский боксер Тони Беллью, сотворивший сенсацию в бою с Дэвидом Хэем, команда которого в 11-м раунде выбросила полотенце, отказавшись от продолжения поединка, может пропустить до полугода. Причина – перелом руки, который он получил в нашумевшем поединке.

«Я консультировался с моим хирургом, чтобы он смог оценить ситуацию, - приводит слова Беллью Sky Sports. – Я просто доверился врачу: он знает лучше, что делать. Я повредил руку. Какой-то разрыв. Также у меня перелом руки. Возможно, это выглядит не так, как все привыкли, но это действительно правда. Лечение займет немного времени».

Промоутер Беллью – Эдди Хирн – заявил, что его подопечный возьмет какое-то время на восстановление, а в худшем случае боксеру придется лечь на операционный стол. «Мы озабочены тем, что Тони, возможно, предстоит операцию. Он возьмет три-четыре недели, и если за это время боль не пройдет, он, скорее всего, ляжет на операционный стол. В таком случае, он будет вне тренировочного процесса около пяти месяцев. Правда, это не слишком влияет на сложившуюся ситуацию, если он вновь решит выйти на ринг. Я уже говорил, что в этом году он собирается провести бой, но сейчас трудно сказать, когда именно: возможно, в октябре, ноябре или декабре».

Источник — Klitschko-brothers

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