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Афолаби хочет вернуться в бокс

Британский боец намерен вновь выйти на ринг в мае

  • 16.03.2017 08:55
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klitschko-brothers.com. Ола Афолаби
© klitschko-brothers.com. Ола Афолаби

Бывший обладатель титула «временного» чемпиона по версии WBO в тяжелом весе, британский боксер Ола Афолаби, заявивший о завершении боксерской карьеры, может вернуться на ринг в мае.

Об этом со ссылкой на компанию EC Boxing сообщает sportbox.ru. Возможным соперником Афолаби, в активе которого 31 поединок на профи-ринге (22 победы, 4 ничьих, 5 поражений), может стать 28-летний немецкий проспект Марио Дасер, одержавший 12 побед (пять – досрочных) в 12 боях. Бой Афолаби – Дасер запланирован на 19 мая.

В последний раз 37-летний Афолаби выходил в ринг в феврале прошлого года, проиграв Марко Хуку, а после поражения заявил о завершении боксерской карьеры.

Источник — Klitschko-brothers

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