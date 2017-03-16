Энтони ДЖОШУА: «Я попадал в несколько уличных драк»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, рассказал о том, как бокс изменил его жизнь и признался, что ему приходилось драться на улице.

Как признался Джошуа, будь у него возможность прожить детство заново, он относился бы к себе более строго. «Я знаю, что в школе был недостаточно хорош, — рассказал Энтони в интервью GQ Magazine. – Сегодня, если я вступаю в соревнование, то хочу состязаться с лучшими. Теми, кто добился успеха в любой сфере – от пилота истребителя до бизнесмена. Ведь спортсмены – это не единственные люди, которые стремятся быть лучшими в своем виде деятельности. И понимание этого, как и обучение этому приходит в школе, а я был недостаточно хорош. Я учился лишь потому, что так было надо».

По словам Энтони, его жизнь изменил бокс. «Это лучший спорт. Он сделал меня дисциплинированным и структурировал мою жизнь. Да и не только мою. Я видел, что это происходило с большинством людей, которые пришли в спорт, получив в итоге мотивацию, изменить свою жизнь. Вся фишка в том, чтобы получать удовольствие. Я помню, когда впервые пришел на тренировку, но не помню, что мне было тяжело, поскольку мне все нравилось. Я помню, что был счастлив. Да, я совершал ошибки, но если вы не столкнетесь с этими ошибками и не преодолеете их, вы ничему не научитесь. Если вас испугает первое препятствие, вы ничего не добьетесь».

Джошуа рассказал, что ему доводилось участвовать в уличных драках, однако он предпочитает решать спорные ситуации мирно. «Да я попадал в несколько уличных боев, однако их было не так много. Всегда старался разрулить ситуацию мирно. Я дружелюбен. Вероятно, я мог бы подраться с тобой, но потом все закончится тем, что будем вместе выпивать. Однако, я не тот, кто легко сдается. Если ты подталкиваешь меня к черте, хочешь испытать меня – прекрасно. Но ты должен понимать, что столкнешься с моей худшей стороной. Хотя, повторюсь, я всегда буду стараться разобраться в ситуации и попытаюсь выяснить, в чем проблема, прежде, чем начну физическое воздействие. Я могу, конечно, решить ситуацию в стиле пещерного человека, однако мы цивилизованные люди и должны уметь слушать друг друга и находить компромиссы. Но если ты не оставишь мне выбора, я с этим справлюсь».

По словам британского боксера, после выигрыша чемпионского пояса, он стал умнее, но больше никаких серьезных изменений в жизни не произошло. «То, что вокруг меня, в том числе – команда, люди, которых я люблю и которым доверяю, все осталось прежним. Я ведь на самом деле живу достаточно образно: тренировочный лагерь, поездки, поединки, восстановление, семья. Но я всегда учусь и совершенствуюсь».

Поединок Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.