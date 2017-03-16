Экс-соперник Кличко триумфально вернулся на ринг

Бывший соперник Виталия Кличко и Энтони Джошуа 37-летний американец Кевин Джонсон (30-7-1, 14 КО) вернулся на ринг после почти двухлетнего перерыва, победив единогласным решением судей своего соотечественника Джамала Вудса (11-33-6, 9 КО).

Напомним, что в своем предыдущем бою, который состоялся в мае 2015 года, Кевин Джонсон проиграл техническим нокаутом во втором раунде Энтони Джошуа. Это поражение стало самым тяжелым в карьере Джонсона - до этого он никогда не проигрывал досрочно.

После боя с Джошуа Кевин Джонсон объявил о завершении карьеры, однако, как видим, не прошло и двух лет, как он изменил свое решение и вернулся в ринг.