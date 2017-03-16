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Экс-соперник Кличко триумфально вернулся на ринг

Кевин Джонсон победил Джамала Вудса единогласным решением судей

  • 16.03.2017 10:29
  • 971 просмотров
  • 1 комментария
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ringtv.com. Кевин Джонсон
© ringtv.com. Кевин Джонсон

Бывший соперник Виталия Кличко и Энтони Джошуа 37-летний американец Кевин Джонсон (30-7-1, 14 КО) вернулся на ринг после почти двухлетнего перерыва, победив единогласным решением судей своего соотечественника Джамала Вудса (11-33-6, 9 КО).

Напомним, что в своем предыдущем бою, который состоялся в мае 2015 года, Кевин Джонсон проиграл техническим нокаутом во втором раунде Энтони Джошуа. Это поражение стало самым тяжелым в карьере Джонсона - до этого он никогда не проигрывал досрочно.

После боя с Джошуа Кевин Джонсон объявил о завершении карьеры, однако, как видим, не прошло и двух лет, как он изменил свое решение и вернулся в ринг.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    PTN PNH
      PTN PNH, 16.03.2017 10:35
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    Соперник с (11-33-6, 9 КО) это триумфальное возвращение???
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