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Шпилька может сразиться с Ковнацки

Польский боксер ищет нового соперника

  • 16.03.2017 11:49
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youfight.info
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Следующим соперником польского супертяжеловеса Артура Шпильки (20-2, 15 КО), скорее всего, станет его соотечественник Адам Ковнацки (15-0, 12 КО).

Как сообщает Boxing.pl со ссылкой на промоутера Шпильки Анджея Василевски, бой Шпильки с Ковнацки может состояться 22 или 29 апреля в Нью-Йорке, но первый вариант более вероятен.

Источник — Boxingnews

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