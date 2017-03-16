Шпилька может сразиться с Ковнацки

Следующим соперником польского супертяжеловеса Артура Шпильки (20-2, 15 КО), скорее всего, станет его соотечественник Адам Ковнацки (15-0, 12 КО).
Как сообщает Boxing.pl со ссылкой на промоутера Шпильки Анджея Василевски, бой Шпильки с Ковнацки может состояться 22 или 29 апреля в Нью-Йорке, но первый вариант более вероятен.
Источник — Boxingnews
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