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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хотелось бы провести бой с Гарсией»

Украинский боец прокомментировал возможность боя с чемпионом мира по версии WBC в легком весе

  • 16.03.2017 14:36
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twitter.com/vasyllomachenko
© twitter.com/vasyllomachenko

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в интервью ES News прокомментировал возможность боя с чемпионом мира по версии WBC в легком весе американцем Майки Гарсией, который уже неоднократно заявлял о желание встретиться с ним в ринге:

«Это было бы интересно. Был бы хороший бой, мне хотелось бы провести такой поединок. Но давайте поговорим об этом уже после 8 апреля», - сказал Василий Ломаченко.

Источник — Boxingnews

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