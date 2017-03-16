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Бой Шеннона Бриггса с Фресом Окендо состоится 3 июня

Ветераны супертяжелого дивизиона сразятся за вакантный титул «регулярного» чемпиона WBA

  • 16.03.2017 16:47
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boxing-mma.com. Шеннон Бриггс
© boxing-mma.com. Шеннон Бриггс

Поединок двух ветеранов супертяжелого веса американца Шеннона Бриггса (60-6-1, 53 КО) и пуэрториканца Фреса Окендо (37-7, 24 КО) состоится 3 июня. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщил сам Шеннон Бриггс.

Напомним, что на кону в бою Бриггс - Окендо будет стоять вакантный титул «регулярного» чемпиона WBA в супертяжелом весе.

Источник — Boxingnews

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