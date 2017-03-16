Бой Шеннона Бриггса с Фресом Окендо состоится 3 июня

Поединок двух ветеранов супертяжелого веса американца Шеннона Бриггса (60-6-1, 53 КО) и пуэрториканца Фреса Окендо (37-7, 24 КО) состоится 3 июня. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщил сам Шеннон Бриггс.
Напомним, что на кону в бою Бриггс - Окендо будет стоять вакантный титул «регулярного» чемпиона WBA в супертяжелом весе.
Источник — Boxingnews
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