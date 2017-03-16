Сергей Богачук сразится с Ясмани Педросо

Соперником 21-летнего украинского боксера Сергея Богачука (2-0, 2 КО) в его третьем бою на профессиональном ринге станет кубинец Ясмани Педросо (1-1, 1 КО).
Бой Сергея Богачука с Ясмани Педросо состоится 18 марта в Нью-Йорке в андеркарте поединка лидера среднего веса казахстанца Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
Источник — Boxingnews
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