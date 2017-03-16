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Сергей Богачук сразится с Ясмани Педросо

Третий бой украинского боксера на профессиональном ринге состоится 18 марта в Нью-Йорке

  • 16.03.2017 18:33
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fbu.net.ua. Сергей Богачук
© fbu.net.ua. Сергей Богачук

Соперником 21-летнего украинского боксера Сергея Богачука (2-0, 2 КО) в его третьем бою на профессиональном ринге станет кубинец Ясмани Педросо (1-1, 1 КО).

Бой Сергея Богачука с Ясмани Педросо состоится 18 марта в Нью-Йорке в андеркарте поединка лидера среднего веса казахстанца Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Источник — Boxingnews

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