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18 марта состоится мировая интернет-премьера о Василии Ломаченко

На экраны мониторов выйдет фильм Chase Your Dream

  • 16.03.2017 20:32
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online.ua
© online.ua

В субботу, 18 марта, на ONLINE.UA состоится мировая интернет-премьера документального фильма Chase Your Dream о Василии Ломаченко.

Зрителей ждет не просто фильм о пути легендарного спортсмена в мировом боксе, а откровенная документальная история, которая заставляет верить в свои мечты и воплощать их в жизнь. Начало фильма — 14:00.

Режиссер картины Влад Станкевич подчеркнул, что этот фильм является своеобразным месседжем для детей и молодежи. «Фильм «CHASE YOUR DREAM» — это моя мечта, к которой я шаг за шагом шел в течение долгого времени. Данный фильм не о боксе, хотя для многих в начале это и будет откровением, но в первую очередь это фильм о Мечте, о тяжелом труде шаг за шагом. Я хочу, чтобы в Украине дети и молодежь видели, что у нас тоже есть свои Майкла Джордана и Майк Тайсон. Чтобы привыкали к победам, вдохновлялись нашими чемпионами и начинали тоже ставить себе победные цели, мечтать и работать над своей мечтой изо всех сил день за днем», — сказал Станкевич.

CHASE YOUR DREAM — ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ

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