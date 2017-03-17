Энтони ДЖОШУА: «Я хочу быть миллиардером»

Чемпион мира по версии IBF, британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, заявил, что мечтает стать первым спортсменом-миллиардером в истории Великобритании.

Первая цель для Джошуа – превзойти рекорд Дэвида Бекхэма, который до выхода «на пенсию» с состоянием в 284 миллиона фунтов был самым богатым британским спортсменом в истории. По мнению Энтони, свой миллиард он должен заработать до того, как примет решение повесить перчатки на гвоздь. А если Джошуа удастся удвоить сумму, заработанную Бекхэмом, тогда его целью должен стать Флойд Мейвезер – боксер, заработавший в ринге больше всех.



«Когда я только начинал свой спортивный путь, задача состояла в том, чтобы стать миллионером, - цитирует Джошуа The Sun со ссылкой на журнал GQ. – Но сейчас есть пенсионеры, которые «стоят» миллионы только из-за цен на недвижимость. Таким образом, думаю о том, что нужно быть миллиардером. Быть миллионером хорошо, но вы должны думать о большем. Если я делаю 10 миллионов фунтов в будущем бою, то моя следующая задача должна состоять в том, чтобы зарабатывать в 10 раз больше. И если я доберусь до суммы в 100-150 миллионов фунтов, почему бы не пойти на миллиард?».



Поединок Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.