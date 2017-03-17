Амир МАНСУР: «Джошуа без вопросов выиграет у Кличко»

Американский супертяжеловес Амир Мансур, который в эту пятницу проведет бой со своим соотечественником Трэвисом Кауффманом, уверен в том, что чемпион мира по версии IBF британец Энтони Джошуа одержит победу в бою с бывшим доминатором супертяжелого дивизиона украинцем Владимиром Кличко:
«Джошуа выиграет без вопросов. Я большой фан Энтони Джошуа. Он очень уважительный человек и солидный чемпион. Будучи чемпионом мира, он демонстрирует смирение и уравновешенность. Он хорошо справляется со славой, которая обрушилась на него», - сказал Амир Мансур.
Источник — Boxingnews
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