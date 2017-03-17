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Амир МАНСУР: «Джошуа без вопросов выиграет у Кличко»

Американский боксер верит в успех британского бойца

  • 17.03.2017 11:40
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realcombatmedia.com. Амир Мансур
© realcombatmedia.com. Амир Мансур

Американский супертяжеловес Амир Мансур, который в эту пятницу проведет бой со своим соотечественником Трэвисом Кауффманом, уверен в том, что чемпион мира по версии IBF британец Энтони Джошуа одержит победу в бою с бывшим доминатором супертяжелого дивизиона украинцем Владимиром Кличко:

«Джошуа выиграет без вопросов. Я большой фан Энтони Джошуа. Он очень уважительный человек и солидный чемпион. Будучи чемпионом мира, он демонстрирует смирение и уравновешенность. Он хорошо справляется со славой, которая обрушилась на него», - сказал Амир Мансур.

Источник — Boxingnews

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