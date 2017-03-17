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ГОЛОВКИН: «Макгрегор? Я не дерусь с женщинами, детьми и животными»

Казахстанский боец предпочитает бокс старой школы

  • 17.03.2017 12:45
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  • 2 комментария
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vesti.kz. Геннадий Головкин
© vesti.kz. Геннадий Головкин

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин заявил в интервью Fightnews.com, что не стал бы боксировать против звезды ММА Конора Макгрегора, поскольку считает подобные бои обманом публики. На вопрос, готов ли он без проблем драться с Макгрегором, Головкин ответил:

«Проблема есть. Никаких детей. Никаких животных. Никаких женщин. Только боксеры, потому что я сам боксер. Настоящий боксер, а не шоумен. Я уважаю свой спорт, и я очень серьезный человек. Вот серьезно, вы хотите увидеть настоящий бой? Тогда, пожалуйста, приглашаю вас в субботу (на бой с Джейкобсом). Никаких комедий, никаких интермедий - просто олдскульный бокс», - сказал Геннадий Головкин.

Источник — Boxingnews

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